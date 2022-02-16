港媒：中共20大報告開始起草

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（中央社台北16日電）中共20大是中國今年的頭等大事，港媒報導，依照前幾次中共黨代會的運作流程，20大報告的起草和人事安排諮詢，都已悄然啟動。

香港明報今天刊文表示，中共總書記習近平在內的8名正國級最高領導人7日起就集體隱身，連續8天未公開露面，但國務院總理李克強昨天主持召開國務院常務會議，似乎意味高層的集體檢疫（COVID-19）休假已經結束。

文章說，但是中南海的工作一直未停擺，隱身期間，習近平、李克強等領導人仍不時作指示批示，而今年中國頭等大事就是召開中共20大（第20次全國代表大會）。

文章表示，中共17大於2007年10月15日開幕，18大是2012年11月8日開幕，19大在2017年10月18日開幕。去年11月召開的中共19屆六中全會決定，20大將於今年下半年在北京召開。按慣例，20大應於10月中至11月上旬期間開幕。

文章指出，每次黨代會，除了人事安排，中共總書記所作大會報告最引人注目，它將決定中國未來5年甚至更長時間的政治路線。

據官媒會後的報導，19大報告起草小組首次全體會議於2017年1月13日召開，習近平親任組長；18大報告起草小組是2012年1月成立，由內定接班的習近平擔任組長，時任總書記胡錦濤於1月5日起草小組首次全體會議講話定調；17大報告起草小組於2006年12月已經成立，12月11日召開首次起草組全體會議，胡錦濤親任起草組組長。

由此可見，中共黨代會報告的起草時間短至9個月，長的近一年。因此可推斷20大報告的起草工作，早在去年底、至遲上個月已經啟動。

文章指出，由於近幾次黨代會的報告起草組長不是中共總書記本人、就是總書記接班人，若習近平在20大連任，報告起草組組長很大機率仍由他兼任。

至於20大人事安排，官媒報導，中共於2007年6月25日和2012年5月分別舉辦過17、18兩屆中央領導人的「民主推薦」投票，也就是所謂小圈子選舉，由時任中央委員、中央候補委員及有關方面負責人400多人，以一人一票對中央圈定的一份200人名單作出表決，確定入圍名單。

但2017年19屆的方法有變，據報導，習近平當年初針對中央領導機構人選問題聽取各政治局常委意見，4月24日，政治局常委會議通過「關於十九屆中央領導機構人選醞釀工作談話調研安排方案」；5月，各省部級官員分別限時閱讀「談話調研有關安排」、「現任黨和國家領導人黨員同志名冊」、「正省部級黨員領導幹部名冊」3份文件，再個別與中央領導人面對面談話，表達自身對新一屆領導人選的意見。

據表示，由小圈子選舉變成個別閉門表態，據指是為避免推薦投票出現時「投關係票、人情票」情形，而後來落馬的周永康、孫政才、令計劃等人，都被指「曾利用會議推薦搞拉票賄選」。

文章說，若照此辦理，20大的人事安排應已開始醞釀，相關名冊在3月的全國大人、政協「兩會」之後也即將編制，暑假北戴河會議前，應該大致已有眉目。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110216