人民日報再談「兩個確立」 試圖並列毛習地位

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（中央社台北24日電）中共官媒人民日報昨天一篇文章討論鞏固習近平核心地位的「兩個確立」，這個十九大後出現的概念，近期頻繁地出現在人民日報。文章以毛澤東為例，強調確立領導核心和理論思想的重要性。

文章又指中共總書記習近平「掌舵」領航；文革時代曾有歌頌毛澤東的歌曲叫「大海航行靠舵手」。這篇7千多字的長文對習近平多所讚譽，但全文未提鄧小平、江澤民和胡錦濤等3代中共前領導人。

香港大學「中國傳媒研究計畫」（China Media Project）學者班志遠（David Bandurski）日前在研究中指出，「兩個確立」的概念最早在2017年底的中共十九大後出現，但2017至2021年間並未頻繁地出現。直到去年中共19屆六中全會審議第3個歷史決議後，「兩個確立」才再度出現在人民日報。

屬中共中央委員會機關報的人民日報，23日在9版理論欄目刊登理論部署名「任理軒」的文章。這篇文章以「深刻把握『兩個確立』 堅決做到『兩個維護』」為題。

這篇文章談到的「兩個確立」，其所指為2021年底中共19屆六中全會審議通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」中提到的：確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，以及確立習近平新時代中國特色社會主義的指導地位。

文章從中共黨史闡述這個概念的正當性，重提中共前領導人毛澤東在1935年遵義會議逐漸成為黨內核心的歷史，指中共從此轉危為安，走向勝利。

文章提到確立理論思想的重要性。「一個民族要走在時代前列，就一刻不能沒有理論思維，一刻不能沒有正確思想指引」，宣稱因確立毛澤東思想的指導地位，中共才推動革命事業勝利前進。

接著文章強調，因為有習近平「掌舵領航」，中共有了頂梁柱、人民有了主心骨；因為有習近平新時代中國特色社會主義思想的指引，人民才有了思想上的「定盤星」，行動上的「指南針」。

學者班志遠認為，「兩個確立」和前幾年已出現的「兩個維護」（維護習近平黨中央核心、全黨核心地位；維護黨中央權威和集中統一領導），都是為了確保習近平的核心地位，和黨內對他的忠誠。

他表示，今年秋季舉行的中共二十大將確立習近平在2022年後的核心地位，讓習近平和毛澤東並駕齊驅。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110224