終於開始撤僑 王毅重申關心在烏中國民眾安全

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（中央社台北1日電）俄烏戰爭已持續數日，相較於歐美國家提早應對，中國直到28日才開始首波官方撤僑工作。中國外長王毅今天重申，中國高度重視和關心在烏克蘭中國同胞的安全，強調已啟動應急與協調機制。

根據中國外交部網站發布，國務委員兼外長王毅於2月28日和韓國外長鄭義溶舉行視訊會晤時，作出上述表示。

王毅指出，無論是在烏的中國留學生、企業人員還是華僑與華人，「都是促進中烏友好合作的橋樑和紐帶」。中國外交部已及時啟動應急協調機制，與各方保持密切溝通，將充分利用各種管道，採取一切必要措施，保障中方人員和機構的安全。

他也提及，中方感謝烏克蘭各界對在烏中國公民的關照，也期待當事國履行好國際責任，確保平民的生命財產安全。

針對俄烏兩國的外交斡旋與談判，王毅表示，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判。「作為聯合國安理會常任理事國，中國將繼續為緩解局勢、開創和平發揮建設性作用。」

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根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，戰爭爆發以來，中國大使館雖多次警告在烏的中國公民局勢危險，但相對於英國、美國在內的西方國家早就呼籲國民離開烏克蘭，中國遲遲未發出警告。

官方首波撤離計畫2月28日開始，據中國駐烏克蘭使館公告，已撤離至少400名留學生，送往鄰近的摩爾多瓦，撤離行動今天會持續。據悉，目前已經登記撤離的在烏中國民眾約有6000人。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110301