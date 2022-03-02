員工染疫太多 香港大眾捷運被迫減班停運

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香港地鐵、九龍巴士2日相繼宣布，4日起減班、暫停路線，原因是太多員工染疫或被隔離無法上班。圖為1日的一班地鐵，乘客稀少。（中通社提供）中央社 111年3月2日

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（中央社台北2日電）香港今天新增COVID-19確診逾5.5萬例再創新高之際，香港地鐵、九龍巴士相繼宣布4日起減班、暫停路線，原因是太多員工染疫或被隔離無法上班。

綜合香港電台、星島日報報導，香港地鐵表示，截至今晚6時再添168名員工與承辦商人員確診，第五波疫情迄今已有約1500人染疫。連同被列為密切接觸者、居住大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案，已對車務運作構成極大挑戰。

港鐵宣布，因疫情導致車務人手緊張，而且乘客人數大幅減少，將於4日起，調整8條鐵路線平日繁忙及非繁忙時段的列車服務。大部分乘客在繁忙及非繁忙時段的候車時間會較現在延長約1至4分鐘。

港鐵還指出，2月下旬平日繁忙時段的乘客量比去年12月銳減超過一半；同期週末及公眾假期的乘客量，更比去年12月大減約6成。

九龍巴士宣布，截至下午3時，已有超過2000名員工受防疫檢疫措施影響或檢測結果呈陽性而未能執勤，當中包括超過1500名車務員工。營運人手大量缺勤下，經運輸署批准，九巴4日起，部分路線須暫停或維持有限度服務。

據報導，九龍巴士將暫停88條路線，另有46條維持有限度服務。（編輯：楊昇儒）1110302