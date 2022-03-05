中國政府工作報告：堅持一中與九二共識

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（中央社記者張淑伶上海5日電）中國國務院總理李克強今天在政府工作報告中說，對台工作堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展和統一。

據央視的轉播，中國第13屆全國人民代表大會第5次會議上午開幕，李克強在會中作政府工作報告。

李克強指出，堅持對台工作大政方針，貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方針（略）」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展和「祖國統一」，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。

他並表示，「兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業」。

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在香港、澳門部分，李克強說，繼續貫徹「一國兩制」，堅持港人治港、澳人治澳的高度自治方針，堅持「愛國者治港、愛國者治澳」，支持港澳發展經濟和民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

「新時代黨解決台灣問題的總體方略」出現於中共去年底於19屆六中全會後公布的第三次歷史決議中，指這是中共總書記習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張所形成的方略，官媒新華社兩度發文引述專家解讀。（編輯：周慧盈）1110305