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韓正：中央對香港防疫有求必應 但港府要負責任

2022/3/6 18:55
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（中央社台北6日電）港媒報導，消息人士透露，中國國務院副總理韓正今天向港澳界別的全國政協委員說，對港府在防疫工作上提出的請求，中央政府是「照單全收、有求必應」，但也強調港府要承擔防疫主體責任。

綜合香港電台、明報、香港01等港媒報導，包括前香港特首梁振英、前澳門特首何厚鏵、國務院港澳辦主任夏寶龍等3名中國全國政協副主席在內的港澳界別政協委員，都參加了這場會見。而韓正在會見中，「大篇幅」地談及了香港疫情。

韓正說，因應香港疫情轉趨嚴重，中央已召開7次支援香港防疫的協調會，他並和夏寶龍親自到深圳會見港府官員。中央對港府的要求「照單全收、有求必應」，將全力支持港府防疫工作。

消息人士指出，韓正特別詢問與會政協委員，香港私營醫療機構是否拒收確診者？並強調香港醫療設施緊縮，公私營醫療機構都要治病救人，這是醫者職責，也強調人命最重要。同時，香港必須儘快減低長者的重症及死亡率。

港澳界別的中國全國政協常務委員蔡冠深會後轉述，韓正在會中表示，中央政府會在醫療物資、隔離設施、新鮮食品、必需品和醫護人員等各方面支援香港。但韓正並沒有就具體防疫工作提出看法。

消息人士並表示，韓正期望與會政協委員支持港府「依法施政」、全力防疫及「融入國家發展大局」，包括在「粵港澳大灣區」發展中充分發揮香港的金融中心優勢。（編輯：邱國強）1110306

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