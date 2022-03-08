中國政府工作報告擴大新增貸款 分析指可能降準

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（中央社台北8日電）中國國務院總理李克強5日進行政府工作報告，當中強調擴大新增貸款規模。在穩字當頭政策背景之下，「寬信用」成為重點。市場分析認為，今年內可望再次降準、降息，時間點落在第一季末。

根據今年的中國政府工作報告，除了「保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配」外，特別提到「擴大新增貸款規模」。在穩增長的背景下，這項宣示引人關注。

綜合界面新聞、香港商報報導，中國人民銀行（央行）可能出於配合財政政策以及協助穩定經濟的考量，再進行一次全面降息、降準。

報導引述國泰君安證券首席宏觀分析師董琦表示，「政府工作報告強調發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，雖然未像2020年直接提及降準、降息，但總量性貨幣政策工具就蘊含了降準、降息的操作可能。」

據市場人士分析，降準是當前緩解銀行中長期流動性瓶頸、擴大新增貸款規模的重要政策工具；而中期借貸便利（MLF）降息則是帶動貸款市場報價利率（LPR）下調、進而推動銀行降低實際貸款利率的最有效手段。

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報導提到，考量當前的經濟運行態勢以及今年中國經濟成長率預期目標訂為5.5%左右，可能會在第一季末或第二季初執行降準、降息政策。

除了市場人士與分析師，中國全國政協經濟委員會副主任楊偉民日前受訪時也說，實體經濟是促進發展和創造財富的主體，在減稅降費同時，金融政策也可以做一些工作，「應該還要降息，進一步降低其綜合成本。」（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110308