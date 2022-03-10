北京提對台總體方略 陸委會：無助兩岸關係發展

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（中央社記者沈朋達台北10日電）針對中國大陸提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，陸委會發言人邱垂正今天說，只要北京當局不願正視中華民國是主權國家，任何方略都無助兩岸關係發展。

針對中國大陸海協會長張志軍宣稱「九二共識」沒有、也不可能過時或翻篇，邱垂正則強調，台灣不接受陸方界定、否定中華民國存在的「九二共識」。

大陸委員會發言人邱垂正10日在例行記者會中應詢時，作上述回應。

中國國務院總理李克強5日在13屆全國人大5次會議發表政府工作報告的涉台內容中，提到中共19屆六中全會後頻繁出現的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

邱垂正對此表示，中國大陸在「兩會」（全國人大、政協）期間，藉由媒體、學者闡述等方式，對外釋出所謂對台總體方略的可能內涵，內容多屬中共過去對台政策的主張與立場，企圖形塑為中共20大後對台統一工作部屬的頂層依據。

他說，北京當局不願正視中華民國是主權國家，不論其名稱是所謂的方略或其他，都只是充滿各式謬論與欺騙，對兩岸關係發展毫無助益。

對於中國大陸全國政協委員、台盟中央常委駱沙鳴形容解決台灣問題「進入主動式、成為進行式」的說法，邱垂正指，這凸顯中共獨斷、霸道的思維。

另外，張志軍日前受訪時聲稱，無論台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或翻篇。

對此，邱垂正強調：「我方不承認也不接受中方的『一個中國』原則，中共所界定的『九二共識』，完全否定中華民國的存在，」台灣民眾對此也都表示反對和疑慮。

他強調，任何背離中華民國是主權國家，或阻礙台灣與世界各國交往的說法，或對台灣進行政經脅迫的行徑，都已被台灣社會主流民意、國際社會所關切與質疑。（編輯：楊昇儒）1110310