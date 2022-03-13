中國增本土病例1807例 吉林省成疫情重災區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增本土病例1807例。根據中國衛健委通報，吉林省新增1412例，是疫情重災區。長春市已採行封閉式管理，吉林市長因防疫不利被拔官。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，12日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1938例。其中境外輸入病例131例，本土病例1807例。

據通報，吉林省的疫情最為嚴重，單日新增本土確診病例1412例，其中長春市831例、吉林市571例、延邊朝鮮族自治州9例、四平市1例。

由於疫情嚴峻，長春市目前已開始採取封閉式管理。

根據吉林省政府新聞辦公室官方微博「吉林發布」12日凌晨通報，省委決定免去王路的吉林市委副書記、常委、委員及吉林市市長職務；由王吉任吉林市委委員、常委、副書記，提名為吉林市市長候選人；並免去李欣的長春市九台區區長職務，由黃憲昱任長春市九台區委書記，提名王濤為長春市九台區區長候選人。

通報顯示，除了吉林省之外，有18個省市也有通報新增本土病例。此外，全中國通報新增無症狀感染者1455例。

截至12日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例7230例，其中重症病例6例，累計治癒出院病例10萬3600例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例11萬5466例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者178萬6279人，尚在醫學觀察的密切接觸者14萬2351人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有25萬4943例，其中2萬7202例已出院，死亡3729例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110313