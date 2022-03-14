廣東省東莞封城7天 全市執行核酸檢測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國廣東省東莞市今天起封城7天，封城期間公交、地鐵暫時停運，工廠企業、產業園區採封閉式管理，全市執行多輪核酸檢測。若有特殊需要離開東莞，一律憑24小時核酸檢測陰性證明。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，廣東省東莞市疫情防控指揮部辦公室今天發布通告，自上午8時起，東莞市公交、地鐵暫時停運；全市小區、村（社區）一律實行圍合管理；工廠企業、產業園區全面實行封閉式管理；商業公司行號原則上居家辦公，直到3月20日24時。

通告指出，為有效阻斷疫情傳播，防控指揮部辦公室決定，在全市範圍內展開多輪核酸檢測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了保障城市運行及供港物資貨運的交通外，東莞市公交、地鐵暫時停運。全市小區、村（社區）一律實行圍合管理，保留必要出入口並設查驗點，查驗點24小時值班值守，一律設置場所碼。全市人員非必要不離開東莞，若有特殊需要必須離開，一律憑24小時核酸檢測陰性證明。

繼深圳市後，東莞市也從14日起採取封城措施，以減少人流移動。由於深圳、東莞鄰近香港，中國社群平台微博上出現指責香港使得疫情擴大的聲音，直指香港特首林鄭月娥抗疫不力、遲不封城，疫情癱瘓香港，也拖累了深圳、東莞，甚至是「防疫模範生」上海。（編輯：李雅雯/邱國強）1110314