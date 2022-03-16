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中國金融委開會信心喊話 陸港股應聲大漲

2022/3/16 16:36
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（中央社台北16日電）陸港股連日大跌，中國金融委今天開會表態穩經濟，並對房市、中概股在美面臨退市等議題喊話後，陸港股午後應聲大漲，中概股雲集的恆生科技指數還暴漲22%，創單日最大漲幅。

陸港股連日大跌創近年新低後，今早受美股大漲激勵開出紅盤，但隨後下滑，陸股三大指數一度翻黑。

新華社下午1時許報導，中國國務院金融穩定發展委員會16日召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，由國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。

金融委會議表態喊話保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行。切實振作第一季經濟，新增貸款要保持適度增長。

關於房地產企業，會議稱，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案；關於中概股，會議表態「目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案」、「中國政府繼續支持各類企業到境外上市」。

綜合新浪財經、中國基金報等陸媒報導，受到消息激勵，陸股午後翻紅大漲，上證指數收盤漲3.48%，報3170點，收復3100點關卡；深圳成指漲4.02%，報12000點；創業板指更大漲5.02%，報2630點。

港股連續兩天慘跌逾千點後，受到金融委喊話激勵，恆生指數下午收盤大漲1672點，漲幅逾9%，報20087點，重回2萬點關卡。

中概股雲集的恆生科技指數更暴漲逾22%，創該指數推出以來單日最大漲幅。此前跌幅最深的嗶哩嗶哩，今天暴漲41%，報港幣180元；此前跌幅居次的京東集團，也大漲35%，報219.6元；美團漲幅也達32%，報140元。

股王騰訊控股接連跌破400、300元關卡後，今天大漲23%，報367元；近期持續探低的阿里巴巴也止跌大漲27%，報90.7元。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1110316

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