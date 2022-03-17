深圳封閉管理衝擊民生經濟 富士康復工是特例

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（中央社記者張淑伶上海17日電）中國深圳全市封閉式管理已經4天，當地熟悉產業人士表示，富士康還能維持生產是極少數特例，相信「封城」一週影響民生經濟巨大，且多數居民對官方驟下這項決定感到驚訝。

深圳市官方13日晚間宣布，因應COVID-19疫情，全市14日起至20日，公車和地鐵停運，所有社區、城中村、產業園區等實行封閉式管理，非城市保障型企業全部停止營運或居家辦公。

鴻海集團旗下富士康設在深圳的廠區14日因配合防疫暫停營運，但16日恢復部分生產。鴻海方面表示，當地部分員工生活、工作、交通都在園區內，實行「兩點一線」封閉式管理。

一名在深圳熟悉產業及工廠運作的人士告訴中央社記者，富士康復工是特例，目前深圳的商場和工廠絕大多數都是停工停業的狀態，而這些人構成了深圳的主體，其他在商業行號工作的民眾則採居家辦公。

他說，多數人沒有料到深圳官方會採取這麼強力的抗疫行動，認為政府官員在疫情防控中，更多是考量自己的烏紗帽而非民生經濟。今年2月，深圳也曾因疫情有過分區的封控，但不像這次是全市封閉管理。

一名在深圳茶光村經營早餐店的民眾15日凌晨在微信公眾號「深圳衛健委」下留言，表示自己「從未有過如此強烈要離開深圳的想法」，「我是一個父親 也是別人的孩子 別人的丈夫 深夜發文 我真的崩潰了」，並表示他經營的早餐店從3月1日開始就沒有賺到一分錢。這則留言引來許多關注。

前述受訪的熟悉產業人士說，像這名早餐店老闆反映的經濟情況是非常普遍的。

儘管深圳官方發布的封閉管理措施是到20日，但據了解，當地一些政府部門的文件顯示28日上班，「封城」措施是否延長可能還有變數。

據報導，深圳17日舉行疫情防控新聞發布會通報，深圳疫情防控「總體形勢趨穩可控、不斷向好」。在院的患者中，輕症患者占72.28%，發生肺炎的比率低。深圳16日新增COVID-19本土病例91例，其中確診71例，20例為無症狀感染者。

根據2021年的全國人口普查，深圳常住人口有1756萬。深圳的國內生產毛額（GDP）在中國大陸排名第3，是中國首個採取封閉式管理的一線城市。（編輯：楊昇儒）1110317