疫情衝擊、成本高漲 海底撈去年慘關276家店

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（中央社台北24日電）中國連鎖火鍋店海底撈去年關閉276家餐廳，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，海底撈去年人均消費、翻桌率、平均日銷額等均下滑，加上實體餐廳高額成本，經營挑戰不小。

據財聯社報導，海底撈去年新開421家餐廳、關閉276家餐廳，其中16家因租約到期等原因關閉。截至去年底，海底撈全球共有1443家餐廳，其中1329家位於中國，114家位於港澳地區、台灣和其他11個國家，員工數量達14萬6584人。

報導指出，海底撈23日所公布財報顯示，去年營業時間長於2020年，人均消費、翻桌率、平均日銷額等卻都呈現下滑；其中翻桌率已經連續多年下降。

過去兩年海底撈的快速擴張戰略加大了管理難度，海底撈在2021年中宣布調整策略，在關閉部分餐廳後，開店速度明顯放緩。不斷高漲的經營成本也是海底撈必須面對的經營困境，原物料成本2021年較2020年增幅達46.6%、物業租金增幅48.9%，人事成本增幅高達53.71%。

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疫情為餐飲業帶來寒冬，報導提到，海底撈在2021年推出「啄木鳥計劃」，按照計劃內容，海底撈餐廳平均翻桌率低於4次/天，原則上就不會規模化開設新的海底撈餐廳；目前平均翻桌率為3.0次/天，意味著海底撈2022年仍將繼續謹慎開店策略。

報導指出，中國火鍋業競爭激烈，歷經虧損、關店，海底撈正進入調整期，「啄木鳥計劃」成效將決定海底撈的未來。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110324