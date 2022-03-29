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俄國承諾落空 烏克蘭控俄軍仍砲擊北部城市
首頁 / 兩岸

遭指提供俄羅斯定位技術 中國大疆否認支持戰爭

2022/3/29 11:07
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（中央社台北29日電）中國無人機大廠大疆被控向俄羅斯提供定位技術，用於俄烏戰爭，商品遭德國零售商下架。大疆28日發布聲明強調並未製作任何軍事規格產品，「大疆支持戰爭」是錯誤的說法。

俄烏戰爭開打至今已經一個多月，中國對戰事採取模稜兩可態度，一方面拒絕和西方同聲譴責俄羅斯，強調不支持制裁而是主張推動雙方和談；另一方面嚴正否認提供武器給俄羅斯。

然而，近日中國無人機大廠大疆的產品卻被德國的電子零售商MediaMarkt下架，理由是「向俄羅斯提供定位技術用於戰爭，導致烏克蘭軍人與平民傷亡」。

綜合新浪財經、環球網報導，大疆於28日發布聲明強調，所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格的要求。「目前在海外社交平台上指責大疆支持戰爭的說法是完全錯誤的。」

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這份公告提及，德國的MediaMarkt是大疆多年的合作夥伴，由於受到了「網路暴力」，在考慮安全原因後，於25日將大疆的產品下架。目前雙方仍就此事進一步溝通、討論。

大疆的公告中並未直接解釋「網路暴力」，然而據公開資訊顯示，大疆被烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）點名向俄羅斯提供技術後，大量網友湧入MediaMarkt的官方推特留言，要求「MediaMarkt和大疆劃清界線，否則將抵制」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110329

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