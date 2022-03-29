輝瑞口服藥投入中國抗疫 數量不足引發擔憂

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（中央社台北29日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞口服藥投入抗疫，中國目前計有8個省份獲得配發，用於臨床救治第一線。中國本土疫情多點爆發，有疾控專家對於輝瑞口服藥數量能否跟上表達擔憂。

輝瑞口服藥Paxlovid（中國譯名：奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝）在2月11日經國家藥監局應急附條件批准。中國國家衛健委3月15日發布「新冠肺炎診療方案修訂要點」，將Paxlovid寫入診療方案。

綜合第一財經、北京日報等陸媒報導，第一批2.12萬盒Paxlovid藥物於3月17日運抵上海浦東國際機場口岸入關。截至3月27日，吉林、上海、廣東、福建、江西、山東、浙江和廣西等8省份已獲配輝瑞口服藥，用於臨床第一線救治。

由於中國大陸本土疫情多點爆發，Paxlovid產能是否可以跟上臨床救治所需是個問號。

深圳市首屆疫情防控公共衛生專家組長、深圳市第三人民醫院長盧洪洲表示，已經採購Paxlovid計1000盒，每盒價格是人民幣2300元（約新台幣1萬元）。Paxlovid主要用在可能發展為重症人群身上，例如，身體肥胖、長者以及身患腫瘤、糖尿病等基礎性疾病患者，這些患者使用以後，效果較明顯。

另一名救治專家說，Paxlovid優先用於身體有基礎性疾病的確診者身上，藉以降低轉化為重症的風險。Paxlovid作為小分子口服藥，應用範圍非常廣泛，也適合用於輕症患者，防止他們的病情轉變為重症。

報導引述一名醫院匿名醫師表示，Paxlovid產能不足，目前送抵醫院只有100盒，如果大面積使用這款輝瑞藥物，臨床肯定面臨「僧多粥少」局面。

主營醫藥工業、醫藥商業及國際貿易的中國醫藥，拿到了Paxlovid於2022年在中國的經銷權。報導引述該公司證券部人士表示，Paxlovid藥物進口數量屬於「商業機密」。輝瑞中國也拒絕對進口數量發表意見。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110329