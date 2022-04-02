美國運安會工作小組抵達中國 參與東航空難調查

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（中央社台北2日電）據陸媒報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出由授權代表及技術顧問一行7人組成的工作小組，今天已抵達中國，參與中國民航局組織的東方航空MU5735航班飛行事故調查。

中國民航報微信公眾號2日引述中國民航局消息，作以上報導。

報導稱，根據國際民用航空公約的相關要求，美國作為國際民航組織（ICAO）成員國和東航事故的波音737-800飛機的設計製造國，可以來中國參與事故調查，其主要職責是從飛機設計製造的角度，為中方調查分析事故原因提供技術支援。

報導並稱，事故發生當日，中國民航局依據相關程序向ICAO和NTSB通報了事故的基本情況。NTSB表示希望參與此次事故調查工作提供技術支持。在此期間，雙方一直就美方人員來中國的具體安排保持密切溝通。

中國東方航空一架編號MU5735的波音737-800客機，3月21日從昆明飛往廣州時，在廣西梧州失事墜毀，機上132人全數罹難。

東航事故客機的兩個黑盒子已尋獲，美國運安會1日表示，華府實驗室正在協助下載座艙通話記錄器的數據。

中共總書記習近平3月31日主持中央政治局常委會，指示盡快查明東航事故原因和性質，並在全國全面開展安全生產專項大檢查，最大限度防範遏制各類事故發生，保持社會大局穩定。

中國民航局在東航事故隔天的3月22日，展開為期兩週的全國安全專項大檢查。（編輯：楊昇儒）1110402