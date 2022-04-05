中國網路祭掃缺監督 亂象油然而生

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（中央社台北5日電）受疫情影響，中國在清明節這天透過網路祭掃的人增多，但規範、監督不明，導致網路祭掃亂象叢生。

據中新網、證券時報等陸媒報導，中國民政部召開的2022年清明節祭掃工作電視電話會議上，多次強調，各地要充分利用清明節集中祭掃的契機，貫徹綠色生態發展理念，大力推廣網路祭掃、鮮花祭掃、家庭追思等文明低碳祭掃方式。

在疫情與官方的推動下，網路祭掃越來越普及，但是在缺乏必要的規範與監管下，網路祭掃的亂象油然而生。

報導指出，在APP商城下載一款祭祀APP，便能填寫免費建設紀念館，不用進行審核，也可任意上傳照片，而祭拜的貢品需要使用者進行加值，部分商品價格高達600元人民幣（下同），一些APP還推出打榜功能。

報導又說，這類APP基本都是撈了錢之後關停跑路，不會長期運營維護，套路層出不窮，令人防不勝防。

另外，又有清明節代掃墓服務，價格落在200至1000元，服務包含擦拭墓碑、獻花、上香、默哀。有些商家會在祭祀時，全程與客戶視訊連線，但也有不少是發給客戶拍攝時間不明的照片、影片敷衍搪塞。

報導並引述一名殯葬業人士說，目前，線上祭祀網站還有待加強監管，一些規則需要細化，代掃墓很多也不可靠，大多是叫一些花送到墓地，這不如自己叫一個跑腿服務。

不過，各地方政府也有代客祭掃與網上祭掃的服務。例如，北京市民政局即有「代為祭掃服務」，若不能到現場，可申請由殯葬服務機構代為祭掃。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110405