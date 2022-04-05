疫情防控出行難 中國清明掃墓人數降74%

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（中央社記者張淑伶北京5日電）受疫情防控措施影響，中國今年清明3天連假掃墓民眾比去年大減74%，登錄網路掃墓的民眾則比去年激增192%。至於民眾清明出遊則以近距離的本地遊為主。

中國民政部統計，3至5日，清明假期3天各地累計接待現場祭掃民眾1754萬4208人次，比去年同期大減74%；登錄網路祭掃的群眾2156萬183人次，比去年同期激增192%；疏導車輛366萬9257台次，比去年同期驟減71%。

第一財經報導，根據攜程、同程、驢媽媽、途牛、去哪兒、春秋和馬蜂窩等旅遊平台今天數據顯示，受這波疫情影響，清明小長假出遊半徑明顯變小，近距離「本地遊」成為主流。

從旅館預訂來看，「去哪兒」平台顯示，民眾下訂所居住城市旅館的「本市訂單」比重達45%，本省訂單更達50%；從度假訂單來看，近郊旅遊訂單較去年同期成長30%。

「同程」數據顯示，在各大城市群中，成渝、珠三角和京津冀三大城市群清明假期出行最為活躍。長三角城市群由於近期疫情防控壓力較大，居民出行較往年小長假減少。（編輯：邱國強）1110405