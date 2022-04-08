中國新增本土病例連3日破2萬 上海占9成

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在上海近期連續篩檢下，中國這波本土COVID-19病例數也持續上升，3月24日上海一個封閉社區的門口出現賣菜商家與採購人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社台北8日電）在上海近期連續篩檢下，中國大陸這波本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數也持續上升，官方今天通報的本土病例連續第3天破2萬例，為2萬4101例，其中上海占了近9成，為2萬1222例。

據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，7日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1576例，其中本土病例1540例，並以上海市的824例占最多，其次為吉林省的617例；另有境外移入病例36例。

當日並報告新增2萬2648例無症狀感染者，其中境外移入87例、本土2萬2561例。本土無症狀感染以上海市的2萬398例最多，其次為吉林省的1649例。

上海市稍早前曾分批分區展開核酸普篩，並於6日進行新一輪分區核酸檢測或快篩，7日總計新增本土確診病例加無症狀感染者總數達2萬1222例，是疫情爆發以來，首次出現單日新增病例突破2萬例。

截至7日24時，中國大陸現有確診病例2萬3832例（其中重症77例），累計治癒出院病例13萬3222例，累計死亡病例4638例，累計報告確診病例16萬1692例。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110408

（中央社製圖）