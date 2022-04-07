民生物資難抵家門 上海准許部分快遞員出門工作

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（中央社記者吳柏緯上海7日電）因上海疫情防控，不少快遞員被困在家中無法出門工作，使得送菜、運送生活物資出了大問題。上海官方今天宣布放寬部分限制，准許快遞員等保供人員在嚴格篩檢前提下，出門上班。

上海6日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）322例本土確診病例與無症狀感染者1萬9660例，疫情仍然嚴峻也使封控措施的解封日遙遙無期，生活物資與民生必需品越來越難送抵家門。為了將物資運送的「最後一哩路」補上，上海官方今天宣布，允許住在非涉疫社區的快遞員等保供人員進出封控區，回到工作崗位。

據第一財經、人民網報導，今天上海舉行疫情防控新聞記者會，上海市副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通在會中表示，制定了保供人員防疫規範落實集中居住閉環管理措施，增加核酸篩查的頻率。

他說，為解決保供人力運力不足的問題，允許住在非涉疫社區快遞員進出封控區回到工作崗位。這些快遞人員每天上班前進行一次抗原檢測，下班前進行一次核酸檢測，加強健康監測。

據報導，陳通也強調目前上海正在建立保供白名單，在嚴格落實疫情防控措施的前提之下，將批發市場、配送中心、電商大倉、中央廚房等地點從封控狀況中解封。

報導提到，美團買菜宣布已從全中國各地調派近千人協助上海的保供任務；盒馬則表示，目前已有超過200名一線員工從各省市來到上海支援。（編輯：李雅雯）1110407