上海單日新增病例數破2萬 大型方艙醫院將啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由於疫情嚴峻，上海正加快方艙醫院的建設。圖為海南國際會展中心內的海口方艙醫院。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海8日電）上海單日新增本土病例數突破2萬。據上海衛健委通報，7日新增本土COVID-19確診病例824例和無症狀感染者2萬398例。總計達2萬1222例。

由於疫情仍然嚴峻，使解封日遙遙無期，生活物資與民生必需品越來越難送抵家門。為了將物資運送的「最後一哩路」補上，上海官方7日宣布，允許住在非涉疫社區的快遞員等保供人員進出封控區，回到工作崗位。

上海市衛健委上午通報，7日總計新增本土確診病例824例、無症狀感染者2萬398例。總計病例數達2萬1222例，是疫情爆發以來，上海首度單日新增病例數突破2萬。

由於疫情嚴峻，8日上午，上海持續進行抗原或是核酸檢測。同時，上海加快方艙醫院建設，其中上海國家會展中心改建的方艙醫院，啟用後將成為上海規模最大的方艙醫院，預計可以提供4萬張床位。

據上海證券報報導，上海市委副書記、市長龔正7日視察疫情防控工作時要求，「方艙醫院建設必須盡一切努力搶抓工期、提前完工，加快設施建設、人員配備、維護保障三個環節的銜接，儘早投入使用，儘快進行收治。」（編輯：周慧盈）1110408

▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數

