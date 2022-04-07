上海買菜難 外送家戶都難受

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（中央社台北7日電）上海因疫情防控關係，民眾「買菜難」。上海官員今說，要全力解決物資難抵家門的現象，不過當地民眾不買單，要「領導放下稿子，現場演示如何用手機訂到菜」，在在顯示上海配送人力不足。

據央視、澎湃新聞、南方日報等陸媒報導，今天上海舉行疫情防控新聞記者會，上海市副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通在會上強調，要全力以赴做好全市2500萬人民生活物資供應工作。

他說，目前上海市米麵糧油肉的儲備較充足，已鎖定備足市外蔬菜、豬肉等貨源，「隨時可以調運到上海」。因疫情防控，在商超、菜場無法正常營運的背景下，電商平台末端配送能力明顯下降，導致「最後1公里」、「最後100米」矛盾突出。

陳通提出4點推進保障工作的辦法，包含解決採配效率不高的問題、解決生活物資供應節點網點缺乏的問題、解決保供人力運力不足的問題、全力打擊價格違法行為。

官式官調的回應，令諸多上海民眾不滿，他們在社交平台微博上留言，「真的是官方帶官腔，充足沒感覺到，價格飆升感覺很明顯」、「陽性沒關係、隔離沒關係，每天全家捅（指做檢測）沒關係，你讓人餓著了，那就關係大了」、「充足有何用，也得能送到我們嘴裡」、「不要再送蘿蔔了，頓頓大蘿蔔，誰受得了」。

留言湧入的大抵都是抱怨，更有人批評「就靠說說而已嗎？有時間寫這種工整的稿子，不如抓緊時間組織多些運力把堆積的物資發一發」。

除了家戶「買菜難」，快遞、外送員每天的日子也不好受。依據現在上海規定，為了防範快遞、外送員染疫，官方專門制定保供人員防疫規範，落實集中居住閉環管理的措施，加密核酸篩查的頻率。

中國外送平台美團公司副總裁毛方在會上說，「根據防疫要求，對美團騎手、分揀人員等，嚴格落實每天一次核酸檢測及抗原檢測等措施，保障他們的健康安全」。

毛方也稱，「買菜難」主因是分揀配送能力不足，已調配近千位分揀人員到上海。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110407