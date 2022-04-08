上海隔離設施恐不足 1.2萬接觸者轉浙江隔離

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（中央社台北8日電）上海疫情繼續燒，迄今本土病例突破13萬，密切接觸者及次密切接觸者累計近30萬人，令當地醫療及隔離設施面臨龐大壓力，至今已有1.2萬名密接及次密接者需轉到浙江省隔離。

綜合陸媒報導，今天上海疫情防控工作新聞發布會通報，自3月1日至4月7日，上海累計報告COVID-19本土病例13萬1524例，其中無症狀感染者占12萬7131例，確診病例4393例。目前只有1例重型。

通報稱，截至8日上午9時，上海全市已累計排查密切接觸者18萬756人，已排查的次密切接觸者11萬6467人，所有密接及次密接者已落實管控。

目前上海實施「應隔盡隔」政策，而密接及次密接者不可與無症狀感染者在同一場所隔離。上海的密接者主要被安置在當地隔離酒店，截至7日中午，已有1.2萬名密接及次密接者被轉到浙江省隔離。

根據浙江省疫情防控辦相關負責人表示，此次轉運隔離工作主要由杭州、寧波、台州、紹興、湖州、金華6個地市分片區負責。浙江省總體上能承接3萬名上海的密接及次密接者。

另外，上海正加快建設集中隔離救治場所，目前世博展覽館等4個市級集中隔離救治場所已交付投用，共可提供約3.8萬張床位。國家會展中心隔離救治場所也正加快建設，預計可提供5萬張床位，也是目前上海最大的方艙。

各區級方艙共有2.1萬張床位，還有近2萬張床位正在興建，近期也將陸續交付。

上述集中隔離救治場所總共至少12.9萬張病床，但近日上海疫情未見受控跡象，7日單日新增本土病例首度突破2萬，床位是否足夠有待觀察。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7日表示，上海感染者的治療管理、密切接觸者的隔離管理等，都遠遠超出了當地醫療衛生系統的承載能力。這樣要及時控制住疫情，難度非常大。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110408