健全內循環 中共中央：加快建立全國統一大市場

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（中央社台北10日電）中共中央、中國國務院今天發布「加快建設全國統一大市場」的意見，強調要加快建立全國統一市場制度規則，打破地方保護，建設全國統一大市場，全面推動中國國內市場「由大到強轉變」。

中國宏觀經濟研究院綜合形勢研究室主任郭麗巖解讀，若要全面「鞏固國內經濟體系」循環暢通的成果，其中關鍵一招就是「建設全國統一大市場」。這有利於進一步「激發和培育國內市場的潛力」，為中國以「自身的最大的確定性」抵禦「外部不確定性」，提供「很好的支撐」。

新華社報導，這項名為「關於加快建設全國統一大市場的意見」的文件提到，建設「全國統一大市場」是構建「新發展格局」的基礎支撐和內在要求。

根據報導，這項意見明確要求，加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，加快建設「高效規範、公平競爭、充分開放」的全國統一大市場。

意見提到，以上述作法全面推動中國市場「由大到強」轉變，為建設高標準市場體系、構建高水平社會主義市場經濟體制提供堅強支撐。

這項意見還提出的主要目標是：持續推動國內市場高效暢通和規模拓展，加快營造穩定公平透明可預期的營商環境，進一步降低市場交易成本，促進科技創新和產業升級，培育參與國際競爭合作新優勢。

意見還提到要抓好「五個統一」：一是強化市場基礎制度規則統一；二是推進市場設施高標準聯通；三是打造統一的要素和資源市場；四是推進商品和服務市場高水平統一；五是推進市場監管公平統一。另一要點則是進一步規範不當市場競爭和市場干預行為。

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報導提到，中國專家解讀，建設全國統一大市場，透過嚴格落實「全國一張清單」管理模式，解決重點領域和關鍵環節存在的不正當干預、隱性壁壘門檻等突出問題，全面打通制約「國內大循環」的堵點。

同時，統一大市場的建設能推動「國內與國際市場更好聯通」，有利於以國內統一大市場為內核「強力吸引海外中高端要素資源向內匯聚」，進而為加快構建新發展格局提供基礎支撐。（編輯：邱國強）1110410