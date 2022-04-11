建設全國統一大市場 中國業界：因應反全球化

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（中央社台北11日電）中國國務院發布「中共中央國務院關於加快建設全國統一大市場的意見」，強調打破地方保護和市場分割。中國業界認為，推動「全國化分工合作自由貿易」，這是反全球化思潮下的對策。

洪攻略投資研究院長、上海交通大學高級金融學院MBA導師洪榕指出，因應反全球化思潮，決定加快建立統一市場制度規則，打破地方保護和市場分割，這是類似世界貿易組織（WTO）作法，促進商品資源可以在更大範圍內流動，提高效率、充分開放，只是這套規則範圍將從全球縮到中國境內。

洪榕提到，中國過去是全球化自由貿易、分工合作下的最大受益者。如今反全球化思潮興起，雖對於這個狀況感到無奈，但是中國仍可享有分工合作自由貿易的好處。

洪榕強調，中國地域遼闊、市場廣大，在中國境內推動「全國化分工合作自由貿易」大有可為。中國有完善的物流系統，還有大數據支持，用公平競爭打破地方保護，可以充分發揮生產力效能、加速優勝劣汰。

浙商證券首席經濟學家李超宏觀團隊認為，具體措施有利於新興產業發展和中小企業跨越區域限制做大、做強，另也有利於物流行業。全國統一的能源、數據和技術市場，有利於推動重大科研基礎設施和儀器設備開放共享，補足製造業中上游較弱的部分，製造業投資則是經濟成長的最主要支撐。

李超宏觀團隊指出，這份意見書是「十四五規劃」提到「加快建構國內統一大市場」的進一步深化，有助於提高經濟增速，重心聚焦於供給側結構性改革，以高質量供給創造和引領需求。未來會有更多具體政策推出以達到這個目的，短期內對宏觀經濟和資本市場影響有限，中長期則是利多。

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清華大學中國發展規劃研究院執行副院長董煜接受中國新聞網旗下媒體「國是直通車」採訪時直言，中國市場體系內長期存在制度規則不統一、要素資源流動不暢、地方保護和市場分割等問題，影響了市場功能發揮。

董煜說，透過改革以鞏固和擴展市場資源優勢，形成大工廠、大市場的協同效應，才是中國經濟持續健康發展、可以與國際競爭的必然選擇，「中國未來將建設一個怎樣的大市場，將從很大程度上決定中國經濟未來的面貌」。（編輯：李雅雯/邱國強）1110411