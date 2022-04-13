美媒：中國倡經濟穩字當頭 延後實現共同富裕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國政府今年多番強調經濟政策以「穩」字當頭，外媒今天分析，中國採取嚴格封控措施應對疫情，加上全球油價飆升及俄烏戰爭的不確定性，均影響經濟，令中國延後實現共同富裕的目標。

紐約時報中文網13日報導，中國國家主席習近平去年展開一場限制私人資本、縮小社會不平等的共同富裕運動，但現在中共把這場運動擱置。

報導指出，中國去年推行多項監管措施，打擊資本無序擴張，包括被視為擴大了貧富差距的行業，如課外輔導、網路金融產品和網路購物。

這些措施已導致中國企業蒸發了超過1兆美元的市值，許多企業裁員甚至申請破產。共同富裕這場運動強調中共對社會的控制，嚇怕投資者和企業家，外界對民營企業在中國未來的角色也表示懷疑。

不過，中國經濟出現放緩，例如過去數月上海股市大跌，股指從去年12月中旬到今年3月中旬已下跌了17%。

全球油價飆升、俄烏戰爭的不確定性，以及中國為遏制OVID-19疫情而採取的封控措施，令經濟變得更糟。

報導提到，對中國政府來說，確保經濟穩定並有所增長是今年的重中之重，對習近平來說尤為重要，因為他在今年中共20大將會獲得第3個5年任期，而他希望中國在他統治下變得更繁榮、更強大、更穩定。

報導引述北京大學國家發展研究院副院長黃益平表示，中國共同富裕的目標沒有改變，但經濟增長的形勢相當具有挑戰性，而中國目前首要任務是確保經濟穩定增長。

中共領導層在去年底開始發出信號，為共同富裕這場運動降溫。中共中央政治局2021年12月召開會議，決定今年經濟工作重點，官方的會議總結中沒有提及「共同富裕」，而是強調「穩字當頭」。

中國政府也安撫國際投資者，就連習近平也宣稱，中國歡迎各種各樣的資本，實現共同富裕不是搞平均主義。

報導提及，為了提振經濟，中國政府正改變不同領域的政策，例如中國國務院總理李克強此前呼籲官員為網路公司提供更多支持，幫助有關公司增加就業。

最近數週中國政府放鬆對購房的嚴格限制，逾65個城市降低最低首付和抵押貸款利率等。中國也延後擴大房地產稅試點城市的計劃，開徵房地產稅一直是財富再分配工作的重點。

中國也準備在今年掀起自2008年全球金融危機以來規模最大的建設熱潮，包括計劃修建更多條高鐵路線，這都顯示中國為了實現經濟增長，擱置了一些艱難的改革。

報導認為，延後實現共同富裕的目標是一種戰術變化，而不是徹底放棄習近平的計劃，中共繼續將共同富裕描述為一個長遠目標。共同富裕運動有政治目的，就是加強公眾支持習近平的領導地位，及鼓吹中國由上而下的政治體制較西方制度優越。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110413