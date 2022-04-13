習近平考察海南 強調自貿港建設是長期奮鬥

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（中央社記者張淑伶北京13日電）中共總書記習近平連續4天在海南考察，強調推進自貿港建設要做好長期奮鬥的準備。談到疫情防控，他說要「最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」，堅持「動態清零」不變。

央視新聞報導，習近平10日至13日在海南考察，調研國家公園、科研單位、黎族村寨、港口碼頭等地。涉及的議題包括糧食安全、建設海洋強國、生態文明建設、鄉村振興、自貿港發展等。這是習近平上台後第3次到海南考察。

根據新聞畫面，習近平的考察之行，凡是在室內的部分，習近平除非是在發言，否則都戴著口罩；在室外時，習近平與隨從人員及被安排陪同參訪的民眾，則幾乎都沒有戴口罩，即使彼此距離十分靠近。

據報導，習近平今天先是參觀「海南全面深化改革開放和中國特色自貿港建設成果展」，隨後聽取海南省委省政府工作匯報。

他表示，推進自由貿易港建設是複雜的系統工程，「要做好長期奮鬥的思想準備和工作準備」，把制度集成創新擺在突出位置，確保海南自貿港如期順利封關運作。

2018年4月13日，習近平在慶祝海南建省辦經濟特區30週年大會上宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設。

但海南自貿港曾被認為開局不順、進度緩慢。官方宣布，2020年是海南自由貿易港建設的開局之年；2021年6月，「海南自由貿易港法」頒布實施。新華社報導，2022年是海南自貿港建設全島封關運作準備工作關鍵之年，目標是2024年底前完成封關各項準備。

此次習近平的海南考察之行，還包括參觀：崖州灣種子實驗室、中國海洋大學三亞海洋研究院、三亞國際免稅城、海南熱帶雨林國家公園、儋州市洋浦經濟開發區等。

在考察中國海洋大學三亞海洋研究院時，習近平強調「建設海洋強國是實現中華民族偉大復興的重大戰略任務」，要推動海洋科技實現高水準自立自強，「努力用自己的裝備開發油氣資源」，提高能源自給率、保障能源安全。

在黎族村寨，習近平強調推動鄉村全面振興，並表示要強化「農村基層黨組織建設」 。

13日下午聽取匯報時，習近平表示要「積極探索共同富裕的實現途徑」，要全面貫徹黨的教育方針，統籌推進義務教育均衡發展和推進城鄉一體化等。

此外，習近平重申疫情防控政策，表示當前全球疫情仍十分嚴重，「尤其不能放鬆防控工作」，並表示「堅持就是勝利」，要堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零。針對病毒變異的新特點，提高科學精準防控本領，完善各種應急預案，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

據報導，陪同習近平前往海南考察的重要官員，包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央組織部部長陳希、國家發改委主任何立峰等人。（編輯：楊昇儒）1110413