習近平寄望海南自貿港 分析：發展難與香港相比

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（中央社記者張淑伶北京14日電）中共總書記習近平一手催生海南自由貿易港，預計2025年全島封關運作。但有分析認為，「以黨領導」的自貿港很難與過去的香港相比，海南對國內與國際的資金和人才吸引力都有限。

習近平10日至13日在海南考察。新華社報導，他除了強調全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，還表示要加快建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港，讓海南成為「新時代中國改革開放的示範」。

曾參與並見證海南早期發展的日本愛知大學訪問學者胡定核說，現在海南建設自貿區、自貿港的最大問題是人才和資金吸引力不足。跟1998年海南建省後「十萬人才下海南」的景況相比，當前許多中國城市的發展、文化氛圍比海南還好，缺乏到海南投資的動力。

胡定核告訴中央社記者，如果要和自由貿易港香港相比，早期香港能發展主要還是由英國人建立制度，有相對獨立的司法，資金、資訊都有自由度，能發展出企業總部群集的總部經濟。而海南的「中國特色」，其實是「黨領導下的開放」，特點是更可以調動全國資源對海南進行支持。

根據2020年6月公布的「海南自由貿易港建設總體方案」，當地每人每年免稅購物限額從人民幣3萬元提高至10萬元（約新台幣45萬元）。胡定核認為，海南確實有誘因吸引國人前往消費，但目前比較像是一個「可以買到便宜貨的地方」，旅遊的吸引力也不如東南亞國家豐富多彩。

他認為，中央給海南零關稅等政策，可能會帶動海南一些發展，但是短期大發展有難度，要取得像香港那樣的地位並不容易。

2018年4月13日，習近平宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設。2020、2021年分別頒布「海南自由貿易港建設總體方案」及「海南自由貿易港法」，目標是在2025年海南全島封關運作。

習近平13日考察海南時表示，推進自由貿易港建設是複雜的系統工程，「要做好長期奮鬥的思想準備和工作準備」，要確保海南自貿港如期順利封關運作。（編輯：楊昇儒）1110414