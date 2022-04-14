中紀委調查螞蟻集團 疑與周江勇貪腐案有關

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（中央社記者吳柏緯上海14日電）阿里巴巴旗下的螞蟻科技集團近日再度被官方調查。據彭博報導，中共中央紀律檢查委員會等多個機構近日調查螞蟻與銀行、國企間業務往來的情形。此舉與周江勇家族貪腐案有關。

彭博報導引述知情人士指出，從今年2月起，中紀委參與全面排查，試圖釐清螞蟻集團的影響力，包括其與銀行和國有企業業務往來的具體程度。而整體對螞蟻集團的調查，是調查前杭州市委書記周江勇貪腐案的一部分。螞蟻集團和阿里巴巴的總部均設在杭州。

中共杭州市委書記周江勇去年突傳涉嫌嚴重違紀違法而受查，當時外界盛傳此案與阿里巴巴旗下的螞蟻科技集團有關；螞蟻雖否認相關傳言，但有網上文章卻曝光周江勇家族與螞蟻集團可能的政商關係。

周江勇落馬後，杭州宣布整肅政商關係，要求「領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領導幹部違規借貸專項治理回頭看（再次審查）以及規範領導幹部配偶、子女及配偶經商辦企業行為」。這項要求也加重了上述猜測。

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據香港01、明報報導，中國最高檢察院11日通報，周江勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高檢察院指定，已由安徽省滁州市檢察院向滁州市中級法院提起公訴。

報導引述起訴書稱，周江勇於2001年擔任鄞縣副縣長期間就開始斂財，之後「一路升遷一路斂財」，一直到浙江省委常委、杭州市委書記時都還在收錢，時間長達20年。「利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任」。（編輯：李雅雯）1110414