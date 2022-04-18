上海疫情嚴峻李強仕途受挫？專家指言之過早

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）上海封控防疫掀起民怨，原本仕途被看好的中共上海市委書記李強能否更上層樓引發揣測。專家分析，在李強之前也不乏任內出差錯仍高升的先例，李強是否因此仕途受挫，目前看來言之過早。

在紀錄中，曾任上海市委書記的俞正聲、韓正，任內分別發生高樓大火及群眾踩踏等造成數十人死亡的重大意外。然而，兩人離任後均晉身中共政治局常委，分別出任中國全國政協主席及國務院排名第一的副總理。

南華早報17日報導，由於中共預計10或11月將召開第20次全國代表大會（中共20大），因此上海的封控可能會牽動高度的政治效應。

中共每隔5年召開的黨代會，上海市委書記依例會晉升為高層接班梯隊。而身兼中共中央政治局委員的李強，普遍看好他將擠身決策核心的政治局常委會。而他的副手、上海市長龔正仕途也被看好。

中國旅美政治評論員鄧聿文表示，近來上海的混亂情勢導致「不確定性」。上海防疫採取更具針對性的模式，過去兩年確實成效卓著，而且在中國被譽為成功的抗疫典範，同時上海並未運用嚴格的防疫措施即遏止病毒入侵。

鄧聿文指出，很難說是否北京在近期的疫情爆發之初，全然同意上海採取較寬鬆的措施防疫。上海的官員或許低估了Omicron變種病毒，以致未能替中國的全面抗疫思索新的方法，他們的晉升可能會面臨若干受挫，就當前情況而論，很難獲得拔擢。

但南京大學教授顧肅指出，由於上海是中國重要的經濟與金融核心，對於任何有意更上層樓的中國領導人而言，上海仍是重要的踏腳石。

多年來，不乏上海幫的政要邁向中國權力高峰，除了2007年曾任上海市委書記僅7個月的中共總書記習近平，還有現任中國國務院副總理韓正，以及卸任的前總書記江澤民與前國務院總理朱鎔基等人。

且除了李強外，自1987年以來，9個上海市委書記只有1個無緣政治局常委，他就是2008年因貪腐而入獄的陳良宇。

顧肅指出，雖然江澤民在提升上海的政治地位方面居功厥偉，不過自從鄧小平時代以來，顯然熟悉上海的經濟發展已成為未來領導人的必備條件。

他說，所有被看好未來有可能晉升的政要，都必須到上海歷練一段時間，熟稔治理這座全球最知名的中國城市。

顧肅表示，上海的重要性與日俱增，因為這座大城不僅是富庶的長江三角洲重鎮，而且還是能夠彌補中國境內其他省市經濟欠佳的少數城市之一。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾指出，斷定上海的疫情對於中國政壇的影響，目前還言之過早。

他說，往昔也不乏任內出差錯的上海高幹，照樣獲拔擢至黨的層峰接班梯隊。

2007年接替習近平的俞正聲，儘管2010年上海一棟高層公寓發生大火，至少58人喪命，但是市委書記做滿5年後，還是獲任命政治局常委，並出任全國政協主席。

副總理韓正則是於2017年獲任命政治局常委，在此3年前上海跨年夜的踩踏事件，造成36人不幸死亡。

吳木鑾另表示，自從習近平2012年主政以來，打破了許多幹部晉升的「往例」，有鑑於中國不透明的政治體系與習近平的治理風格，新的領導班子組成更難猜。

他說，許多晉升慣例像是退休年齡等，在習近平時代都改了，所以很難預料當前上海的高幹們將會如何。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110418