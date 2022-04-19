孟凡利任深圳市委書記 15副省級城市一把手調整

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（中央社記者張淑伶北京19日電）中共中央發布，前內蒙古自治區黨委副書記孟凡利出任深圳市委書記，接替3個月前升任廣東省長的王偉中。2021年至今，中國15個副省級城市的市委書記都已進行了調整。

南方日報app（應用程式）今天報導，近日中共中央批准孟凡利出任廣東省委委員、常委、副書記和深圳市委書記，免去王偉中的深圳市委書記職務。

王偉中2021年12月任廣東省副省長，並代理省長職務；今年1月，王偉中正式當選廣東省省長，並繼續兼任深圳市委書記，直至孟凡利到任。

北京青年報新媒體「政知圈」報導，孟凡利生於1965年9月，現年56歲，山東人，曾在山東工作長達34年，期間曾任魯信投資控股集團等國有企業的高級主管。他在2017年3月擔任青島市委副書記、代市長，次月任市長，躋身副部級。

2020年9月，孟凡利首次跨省交流任職，擔任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記。2021年11月，在內蒙古自治區黨委領導班子換屆中，他當選為內蒙古自治區黨委副書記，並繼續兼任包頭市委書記。

不管在山東還是內蒙古，孟凡利都積極招商，經常拜訪大型企業、推動項目合作。

財新網指出，在廣東，廣州和深圳市委書記是未來省部級幹部的熱門人選。王偉中之前兩任深圳市委書記分別是馬興瑞和許勤。馬興瑞先是升任廣東省長，現任新疆自治區黨委書記。許勤先是任河北省委副書記、省長，現任黑龍江省委書記。

政知圈指出，2021年至今，中國15個副省級城市的市委書記都已進行了調整。（編輯：邱國強）1110419