中國學術界也反壟斷 論文資料庫知網遭官媒連環批

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達20日電）中國最大學術期刊平台「知網」繼日前身陷智慧財產權爭議，近日再被中國科學院指續訂費用高達人民幣千萬元。事件引起多家中國官媒批評，指「知網」操控學術資源市場，形成壟斷。

中國科學院文獻信息中心日前指「知網」（CNKI）的續訂費用高達「千萬（元）級別」，且續訂條件「苛刻」，雙方談判暫無法達成一致，知網已暫停中科院使用權限。知網之後則發聲明稱，與中科院方面商定延長訂購服務到3月底，4月1日後的過渡期間會延續各項服務未中斷。

作為中國最大的學術期刊平台，「知網」已非第一次和學術界發生衝突。中南財經政法大學退休教授趙德馨2020年控告「知網」，在未獲得他授權下，將他百餘篇著作放上網供付費下載，而他從未獲任何稿費。最終「知網」被判需賠償人民幣70萬元（約新台幣320萬元）。

這次中科院的事件，也再引起多家中國官媒自18日晚間起連環批評「知網」。

中共中央委員會機關報「光明日報」所屬的「光明網」指出，除中科院外，北京大學等知名學校都曾因「知網」漲價而停用。而與動輒千萬的高昂使用費相比，「知網」卻沒有給學術生產者應有的尊重，不僅版權費低，論文作者要下載自己的作品還要付費。

文章批評「知網」幾乎「操控了學術資源市場，形成了一種事實上的壟斷」。

新華社主辦的雜誌「半月談」則在微信公眾號文章上表示，「知網」屢屢被詬病的原因，在於收費。而若任由「知網」在壟斷之路上狂奔，輿論一次次發酵又無疾而終，最終是學者的熱情和學術的進步受傷害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

官媒人民日報也在微博帳號上評論道，「知網」被指藉壟斷地位漁利並非新聞，「知識無價，收費有據」，如何平衡商業逐利和公共利益關係，該有個說法。

中國國務院下屬的「經濟日報」評論則說，中國音樂領域的獨家授權已被打破，改變部分網路平台的壟斷模式，有利營造網路開放生態。而在其他領域也應鼓勵對授權方面的有益探索，以避免有人藉保護智財權之名，阻礙創新。（編輯：陳沛冰）1110420