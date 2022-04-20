中國防長：台灣議題處理不好 將顛覆中美關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國國務委員兼國防部長魏鳳和今天與美國國防部長奧斯汀通話時聲稱，「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響」；奧斯汀則表示，雙方應以負責任方式管控競爭與風險。

中國國防部晚間發布魏鳳和與奧斯汀（Lloyd Austin）今天通話的訊息，提及上述內容。魏鳳和並向奧斯汀說，中方要求美方不得利用烏克蘭問題「對中國抹黑栽贓、威脅施壓」，並停止在海上進行「軍事挑釁」。

根據中國國防部發布內容，魏鳳和向奧斯汀說，中國希望與美國建立「健康穩定發展的大國關係」，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。

他又說，中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，「管控風險危機」，開展務實合作，確保兩軍關係「正常穩定發展」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據發布內容，魏鳳和聲稱，「台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀。台灣問題如果處理不好，就會對兩國關系造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整」。

發布內容提到，奧斯汀向魏鳳和表示，美方將本著坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作。美國「堅持一個中國政策」。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關系面臨的難題。（編輯：邱國強）1110420