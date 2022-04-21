習近平博鰲演說提全球安全倡議 稱單邊主義行不通

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國國家主席習近平今天在博鰲亞洲論壇開幕式上視訊致詞，表示中方願提出全球安全倡議，並稱單邊主義、極限施壓、搞小圈子、以意識形態劃線挑動對立對抗都是根本行不通的。

據新華社，博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式21日上午在海南博鰲舉行，習近平以「攜手迎接挑戰，合作開創未來」為題，發表視訊演講。

習近平強調，當前世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，要穿越驚濤駭浪、駛向光明未來，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受的。國際社會發展到今天已經成為一部複雜精巧、有機一體的機器，拆掉一個零部件就會使整個機器運轉面臨嚴重困難，被拆的人會受損，拆的人也會受損。

習近平稱，「治國常富，而亂國常貧」，安全是發展的前提，人類是不可分割的安全共同體。事實再次證明，冷戰思維只會破壞全球和平框架，霸權主義和強權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰。

習近平在演說中指出，為了促進世界安危與共，中方願提出全球安全倡議。

根據演說內容，全球安全倡議內容包含「共同維護世界和平和安全」、「不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度」、「摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗」、「反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上」、「堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端」、「反對濫用單邊制裁和長臂管轄」、「共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題」等。

習近平稱，在當今世界，任何單邊主義、極端利己主義都是根本行不通的；任何脫鉤、斷供、極限施壓的行徑都是根本行不通的；任何搞「小圈子」、以意識形態劃線挑動對立對抗也都是根本行不通的。

他說要踐行共商、共建、共用的全球治理觀，弘揚全人類共同價值，宣導不同文明交流互鑒。要堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。「大國尤其要作出表率，帶頭講平等、講合作、講誠信、講法治，展現大國的樣子。」（編輯：周慧盈）1110421