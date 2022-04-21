美財長G20會議帶頭離席 中：反對經濟議題政治化

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（中央社台北21日電）外媒報導，為抵制俄羅斯入侵烏克蘭，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在20國集團（G20）財長會議上帶頭離席。央視評論，反對將經濟議題政治化。

G20財長和央行行長會議於20至21日召開。據官媒央視新聞報導，中國財政部長劉昆以視訊方式出席會議並發言。

據央視新聞報導，針對會上部分成員關於地緣政治對全球經濟影響的表態，中方強調，反對將經濟議題政治化，G20應堅持自身職責定位，相關討論應聚焦經濟影響，並遵循全面和平衡原則。

劉昆在會上表示，面對風險與挑戰，G20各成員應團結協作，為不穩定的世界提供穩定因素。要致力於完善以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，不把世界經濟政治化、工具化、武器化。

他並稱，要樹立共同體意識，採取負責任的經濟政策，挖掘創新動力。多管道解決發展中國家關切，確保各國民生不受影響。中方歡迎各方支持和參與全球發展倡議，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

劉昆指出，中方願繼續會同各方在世界衛生組織（WHO）框架下完善全球衛生治理架構，加強抗疫融資合作，把G20領導人共識落到實處。中方支持G20財金管道立足本身職能，在遵循「聯合國氣候變化框架公約」相關原則前提下，就應對氣候變化的財金政策開展經驗分享，推動綠色低碳發展。

劉昆說，中方願本著「共同行動、公平負擔」原則，在個案基礎上按G20共識有序落實好「緩債倡議後續債務處理共同框架」。

法新社引述一名知情人士指稱，美國財政部長葉倫20日在G20財長會議上，在俄羅斯官員發言時，與多國財長一起離席，抗議俄國對烏克蘭的侵略。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110421