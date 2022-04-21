政府修法放寬就業港人定居 預計5月生效

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政府正修法放寬在台就業港人可申請定居。圖為2020年5月民眾在台北車站支持香港反送中運動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈朋達台北21日電）政府正修法放寬在台就業港人可申請定居。陸委會發言人邱垂正今天指出，主管機關內政部暫定將於5月1日發布相關修正生效。

邱垂正21日在大陸委員會例行記者會中，做上述表示。

為解決來台就業港人只可居留、無法定居的問題，大陸委員會日前指出，政府正修正「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，未來港澳白領專業人才在台連續居留滿5年，最近一年每月收入達基本工資2倍，可申請定居，取得中華民國身分證。

邱垂正今天進一步指出，主管機關內政部暫定將於5月1日發布上述法規，使其生效。

而相關就業港人連續居留5年的時間，由法規修正後起算。

此外，針對就業港人申請定居的收入門檻，邱垂正進一步解釋，並非每月薪資都要達基本工資2倍（現約為5萬500元），而是只要年收入達60萬6000元，每月平均收入超過基本工資2倍即可，且可加計兼職等其他收入。

而有關修法涉及的「專業人才」範疇，將準用「外國專業人才延攬及僱用法」和「就業服務法」相關規定。

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政府也強化相關行政措施。邱垂正指，包括國家發展委員會已積極強化國際人才來台措施，適用對象包括香港的青創人士、高階專業及金融人才。陸委會也在行政院新住民協調會報，爭取放寬新住民發展基金適用到其他事由來台的新住民，以協助港人早日適應跟融入台灣社會。

他最後強調，政府在援助港人上，除會給予必要人道援助、吸引更多專業人才來台，還要考量國家安全並建立相關機制，因此會持續盤點現有相關法規，不斷進行滾動式檢討。（編輯：楊昇儒）1110421