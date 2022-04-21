上海25人染疫死亡 張文宏建議主動上門打疫苗

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（中央社台北21日電）上海這一波疫情已有25名感染者死亡，絕大多數未接種疫苗。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏今天說，老人及有基礎疾病的脆弱人群的病死率，將是未來是否擺脫疫情的非常重要指標，建議提升疫苗接種的效率和可及性，包括上門接種。

綜合環球網、北京日報報導，張文宏21日在博鰲亞洲論壇2022年年會的「科學為盾，戰勝疫情」分論壇，透過視訊發表對上海COVID-19疫情的最新看法。

他指出，當前上海遭遇的這波疫情中有一個非常重要的指標—病例死亡率（CFR），這也是各國評價是否可以走出疫情以及醫療資源是否充足的一個重要指標。在不同的地區，即使是醫療資源比較相似的地區，例如香港、新加坡和上海，病例死亡率都會存在很大的差異。

張文宏說，在本輪Omicron疫情中，各國都發現，如果醫療資源是充足的、可以覆蓋到疫情中最為脆弱的群體，例如老年人和有嚴重基礎疾病的人群，那麼就可以最大程度地讓這些高風險感染者活下來。「我們發現，凡是這一群體疫苗接種非常高的國家和地區，病死率就會大幅度下降，這是我們走出未來疫情重要且關鍵的科學手段。」

張文宏指出，上海疫情迄今陽性感染者超過43萬人，死亡病例25人。在這25人中，75歲以上的老年人占到9成，幾乎每一個病例都有基礎疾病。與此同時，上海出現的重症病例幾乎都沒有接種疫苗。他建議，需要提升疫苗接種的效率和可及性，包括上門接種，同時對於脆弱人群給與更好地教育。

張文宏還提到，中國因為此前疫情控制得非常好，人們感受到的風險比較低，大家就會出現「疫苗猶豫」，但他相信應該進一步提高對疫苗的信任度、可及性和接種的便利性。只有做到更高的疫苗接種率和醫療資源供應保障，才能最終安心走出這一波的疫情。

中國多地為了提升老人疫苗接種率，紛紛派出流動接種車，實現「上門接種」、「送苗上門」。（編輯：楊昇儒）1110421