看俄侵烏灰頭土臉 專家籲中國要謙卑

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（中央社台北22日電）中國建軍向來師法俄羅斯，但目睹俄侵烏受挫，專家表示，想必中國將會慎思對台動武以免重蹈覆轍，並呼籲中國要謙卑：「老大哥都沒法克服的難題，他們怎會認為能勝過師法的對象？」

香港南華早報21日報導，專家指出，有鑑於中國的建軍仰賴俄羅斯的軍備，並且近來缺乏實戰經驗，當前全球軍事圈都在研究俄侵烏對於現代戰爭的啟示，想必中國人民解放軍更是格外認真鑽研。

報導說，中國從俄侵烏當中取得的教訓可能包括，後勤補給無法跟進，使用不安全的通信器材如智慧型手機，還有就是尚未發動攻擊就在俄烏邊界部署15萬大軍太張揚，以致美國掌握了洞燭先機的情報。

甚至俄侵烏在最初兩週只發射600枚飛彈，而中國發動任何形式的攻擊1天就可以打掉這麼多，顯見俄羅斯開戰之初並未下重手以猛烈砲火使烏克蘭屈服等。

不過美國國防大學（National Defence University）中國軍事事務研究中心（Study of Chinese Military Affairs）主任孫飛（Phillip Saunders）表示：「自始俄羅斯就是中國著手軍事改革效法的典範之一，因此還有很多的教訓與質疑，為何俄羅斯這麼差勁，而中國就會比較好嗎？」

他說：「解放軍應當學到的第一個教訓就是謙卑，他們師法的老大哥都不能解決的難題，他們憑甚麼認為他們會更優秀？」

尤其中國長久以來擘劃武力犯台，但此舉勢必得發動兩棲登陸作戰，難度遠高於俄羅斯從陸路揮軍入侵烏克蘭。

專家以1944年美國為首的聯軍在法國諾曼第（Normandy）執行代號D-Day的登陸作戰為例，需要協調海陸空三軍橫渡160公里寬的水域才能大軍開拔至山區。

偏偏中國苦於難以整合陸海空三軍，因遭遇軍中的強烈抵制，而軍隊向來是中國編制最龐大且最具實權的單位。

不僅如此，中國與俄羅斯對於軍中貪腐沉痾同感憂心，2020年，國際透明組織（Transparency International）把俄羅斯軍方的貪腐等級列為高度，並稱俄軍在預算和採購的監管失當。

雖然習近平大力掃蕩軍中貪腐，而沒有獨立的媒體或監督單位把關，難以根除這項在極權體制當中常見的弊端，2015年解放軍的報刊評論文章抨擊軍中貪腐沒有攤在陽光下，美國國防部指出，習近平主政至今，約1萬3000名解放軍頭因貪腐而被懲處，當中包括百名將軍。

此外，解放軍的兵役制度也是個問題，雖然解放軍的兵源來自於徵召，而且服役期限是俄羅斯的兩倍，這雖使他們在戰備方面更充裕，而且也獲得比較好的待遇，但是每年還是招不滿40萬的員額，甚至多數都沒有高中學歷。

報導說，即使俄軍在烏克蘭的表現可能會使解放軍產生優越感，不過對於師法俄軍並且聲稱俄國是無限制合作夥伴的中國而言，也會造成某種層面的心態衝擊。

美國中情局長伯恩斯（William Burns）3月告訴國會，俄烏開戰之初，中國領導人對於俄軍的戰果與西方盟國團結一致感到不安：「他們沒有料想到，俄羅斯居然遭遇這麼大的困難。」

何況中國的戰機、飛彈、防空系統、直昇機與各類航空器都是基於俄羅斯研發的技術，而中國向來把俄羅斯視為效法標竿，代號「東方2018」（Vostok-2018）的軍演，當時俄軍與解放軍分別動員3萬與3500人，習近平及俄羅斯總統（Vladimir Putin）親臨視察。

前美國陸軍駐北京武官卜思高（Dennis Blasko）表示：「見證下回兩國軍演現身說法他們從俄烏戰爭獲得的經驗將是非常有趣的，我想他們會變得謙卑些。」

專家指出，當前解放軍地面部隊約有百萬兵力，國防預算是俄羅斯的3倍，仍在執行的建軍現代化方案，來自於1991年美國執行沙漠風暴軍事行動的啟發，因伊朗的軍隊規模全球第4大，並且也是使用與解放軍雷同的俄製武器，當年卻被美軍痛擊至潰敗，震懾北京當局。

報導說，即因北京目睹俄侵烏鑄成的大錯，北京可能會拖延犯台的盤算，並著重於中國還需要花更多時間，以實現中國國家主席習近平宣稱，2027年使解放軍全面現代化，並於2049年打造解放軍成為世界級戰鬥勁旅的目標。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110422