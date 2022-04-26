習近平召開中央財經委員會 全面加強基礎建設

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（中央社台北26日電）中共總書記習近平今天在中央財經委員會強調，全面加強基礎設施建設構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。會議要求拓寬長期資金渠道，加大財政投入基建。

新華社報導，習近平26日主持召開中央財委會第11次會議，研究全面加強基礎設施建設問題，研究黨的19大以來中央財經委員會會議決策部署落實情況。

習近平稱，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要統籌發展和安全，優化基礎設施佈局、結構、功能和發展模式，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

會議指出，「我國基礎設施同國家發展和安全保障需要相比還不適應，全面加強基礎設施建設，對保障國家安全，暢通國內大循環、促進國內國際雙迴圈，擴大內需，推動高質量發展，都具有重大意義」。

會議強調，當前和今後一個時期，要堅持以人民為中心的發展思想，堅持問題導向、目標導向，統籌發展和安全，系統謀劃、整體協同，精準補短板、強弱項，優化基礎設施佈局、結構、功能和發展模式，調動全社會力量，構建現代化基礎設施體系，實現經濟效益、社會效益、生態效益、安全效益相統一，服務國家重大戰略，支持經濟社會發展，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

會議提到，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設；發展分散式智慧電網，建設一批新型綠色低碳能源基地，加快完善油氣管網；加快構建國家水網主骨架和大動脈；加強資訊、科技、物流等產業升級基礎設施建設；加強城市、農業農村基礎設施建設；還要「加強國家安全基礎設施建設，加快提升應對極端情況的能力」。

會議強調，要適應基礎設施建設融資需求，拓寬長期資金籌措渠道，加大財政投入，更好集中保障國家重大基礎設施建設的資金需求。

會議並強調，要統籌發展和安全兩件大事，牢固樹立底線思維，切實加強重大風險預測預警能力，有切實管用的應對預案及具體可操作的舉措。各地區各部門要準確領會中央財經委員會決策部署精神，主動擔責、積極作為，共同推動決策部署落實落好。

據報導，中共中央政治局常委、國務院總理、中央財經委員會副主任李克強，中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央財經委員會委員王滬寧，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央財經委員會委員韓正出席會議。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110426