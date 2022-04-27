中國工業利潤年增8.5%較上季衰退 生產困難加劇
2022/4/27 13:37
（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國首季工業企業利潤成長8.5%，較去年第4季衰退3.8個百分點。官方坦言輸入性通膨壓力加大、疫情多點散發，對工業經濟平穩發展帶來諸多挑戰，企業生產經營困難增加。
中國國家統計局今天發布今年第1季「全國規模以上工業企業實現利潤」，總額為人民幣1.96兆元（約新台幣8.7兆元），年增8.5%。成長幅度較去年第4季下降3.8個百分點。
國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，總體來看，第1季因減稅降費、助企紓困等措施，工業企業利潤保持平穩成長。但外部輸入性通膨壓力加大、疫情多點散發，為工業經濟平穩發展帶來諸多挑戰，企業生產經營困難增多。
她指出，第1季規模以上工業企業利潤成長幅度較去年第4季衰退3.8個百分點，而且不同行業與類型企業間的利潤分化明顯；工業企業營業收入成長放緩，工業產銷銜接水準下降，企業庫存維持在高點，中小企業成本壓力仍然較大。
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根據統計數據，今年第1季在41個工業大類行業中，有24個行業的利潤總額較去年同期成長、15個行業衰退，另有1個行業出現虧損、1個行業持平。
其中，煤炭開採和洗選業的利潤總額年成長1.89倍、石油和天然氣開採業年成長1.51倍；汽車製造業下降11.9%、石油煤炭及其他燃料加工業下降29.8%、電力熱力生產和供應業下降35.2%、黑色金屬冶煉和壓延加工業下降49.7%。（編輯：李雅雯）1110427
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