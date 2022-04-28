中國多地鼓勵五一就地過節 深圳祭22億元消費券

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（中央社者吳柏緯上海28日電）中國五一假期將至，然而由於疫情多點爆發，因此不少省區均鼓勵民眾就地過節，避免跨省移動造成感染風險。深圳市計在連假期間發放消費券，鼓勵市民就地消費、刺激經濟。

今年中國五一連假從4月30日起至5月4日，總計放假5天。在假期之前，中國多個省區與城市已陸續發布，鼓勵居民就地過節，避免長途移動，降低染疫風險。

據官媒央視報導，疫情嚴峻的上海為防止疫情外溢，日前已經指示離滬須持24小時內抗原與48小時內核酸的「雙陰性證明」；北京則要求「非必要不出京，就地過節，減少不必要的聚餐聚會」，此外暫停一切體育賽事、藝文活動與裝修工程。

甘肅持續暫停跨省團隊旅遊，暫停相關的機票與酒店業務，省內各類文旅場所容納人數將維持75%；安徽則宣導本地游、周邊遊，省內重點旅遊景區全部實行預約制度。

據報導，相較於各省區採取較嚴格的措施，深圳市宣布連假期間暫停「限外」措施，期間允許所有非深圳車牌的小型汽車在深圳全市全時段通行。

在放寬部分政策的同時，深圳也祭出消費券政策，鼓勵市民留在深圳過節，就地消費、刺激經濟。

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根據中新網報導，深圳將通過美團、京東等電商平台，向深圳市民陸續發放總額達人民幣5億元（約新台幣22億元）的消費券，消費者可於4月28日起領取。

深圳市規劃的5億元消費券包含4億元購物消費券、6000萬元餐飲消費券、1000萬元旅遊體育消費券、3000萬元數位人民幣紅包。適用領域涵蓋餐飲、景區門票、酒店民宿、健身行業電子產品、服裝服飾、黃金珠寶等。（編輯：李雅雯）1110428