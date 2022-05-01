北京疫情防控衝擊消費 環球影城暫時關閉

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為防控COVID-19疫情，北京2022年五一假期北京暫停所有餐廳內用、暫停娛樂場所經營，各景區和公共場所要求持48小時內核酸檢測證明才能進入。中央社記者張淑伶北京攝 111年5月1日

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（中央社記者張淑伶北京1日電）北京市4月30日新增59例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例。為防控疫情，五一假期北京暫停所有餐廳內用、暫停娛樂場所經營，去年9月才開幕的北京環球影城今起也暫時關閉。

綜合北京日報等媒體報導，4月30日，北京新增53例本土確診病例和6例無症狀感染者。

熱門旅遊地點北京環球度假區今天公告，為落實疫情防控要求，配合疫調，同時出於對遊客和員工健康及安全的審慎考慮，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道自5月1日起暫時關閉。

以往小長假是鼓勵民眾旅遊消費的好時機，不過，官方昨天臨時公布從4月30日到5月4日的假期期間不准餐廳內用，加上電影院等娛樂場所關閉、各景區和公共場所要求持48小時內核酸檢測證明才能進入，預料對今年五一節日的消費將造成不小影響。

報導說，北京這次假期旅遊特點是以本地居民出遊為主，市民並未集中前往熱點景區遊覽，而是傾向於前往居住地附近的公園及郊區進行踏青遊玩。

即使假期結束後，北京的疫情管控也沒有放鬆。5日起，在北京搭乘大眾通輸工具，要持7天內核酸檢測證明；返回工作和學校也必須持48小時內的核酸檢測證明。

官方並宣布，為確保常態化檢測工作實施，自5月3日起，北京核酸檢測對市民免費，所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。

在此之前，北京多數地區曾在4月26日至30日間組織過3輪免費的全員核酸檢測。但在全員檢測結束後到5月3日之間，由於出入場所對於核酸檢測報告時效的規定，不少民眾仍必須自行付費做篩檢。（編輯：李雅雯）1110501