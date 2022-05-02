中共20大網路徵求意見 黨員舉報疑似反遭禁言

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（中央社台北2日電）為了展示中共總書記習近平「發揚民主」的作風，中共首次就20大相關工作在網路徵求意見。不過，中共黨員田奇莊實名舉報廣西省委大搞習近平的「個人崇拜」後，卻疑似遭到禁言。

新華社上月14日報導，根據習近平的指示，直至5月16日就中共20大相關工作在網路徵求意見，表示此舉體現了黨堅持「以人民為中心」。這是中共首次通過網路，就黨務工作向全中國社會徵求意見。

美國之音（VOA）今天報導，中共廣西壯族自治區代表會議於4月22日，選舉產生出席中共20大的廣西代表，習近平於會中以全票當選20大代表。早在代表會議召開前，該會議公報稱：「會議強調，要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖。」

河北省保定的中共黨員田奇莊於4月20日致函中紀委書記趙樂際，實名舉報廣西黨委書記劉寧，公然違反黨章搞對習近平的個人崇拜。

根據「中國共產黨章程」第2章第6款規定，中共「禁止任何形式的個人崇拜。要保證黨的領導人的活動處於黨和人民的監督之下，同時維護一切代表黨和人民利益的領導人的威信。」

田奇莊於舉報書中指稱，此規定是「針對毛澤東晚年搞個人崇拜犯下的重大錯道」。他並指出，「個人崇拜的要害是擁戴個人權力淩駕於憲法法律之上，違反了在法律面前人人平等的共和國立法原則。廣西自治區黨委敢於公然違反黨章發公報，就是對我國幾十年來堅持依法治國基本方針的否定，也證明了當下個人崇拜已經泛濫到了十分危險的程度。這是比貪污腐敗嚴重一萬倍的政治腐敗!」

田奇莊要求趙樂際迅速查處，並公開查處結果。

美國之音致電田奇莊詢問舉報進度，田奇莊僅簡短回應說「民眾響應較多，官方並無進度」，「現在人家不讓我接受境外媒體採訪。」報導形容田奇莊疑似被禁言，不願多談。

報導引述旅居美國紐約的政論家陳破空表示，20大前COVID-19疫情再次爆發、封城、經濟大幅下滑和俄烏戰爭，均令習近平面對內政和外交上挫敗，對其連任諸多不利。

陳破空表示，中共首次通過網絡向全民徵求意見，只是習家軍的新花招，中共的中央宣傳部和國家互聯網信息辦公室皆掌握在習近平手上，公開徵求民意是做給反習派看，顯示習近平執政10年得到民間擁護，及在搜集意見的過程中，摸清民間或各方面對習近平有什麼反應。

陳破空表示，對習近平的「個人崇拜」似乎已在中國各省市發酵，如深圳市委書記王偉中於4月19日的領導幹部會議上，也用五個「始終感恩」讚頌習近平。

不過，他強調，挺習和反習兩派的鬥爭已幾近白熱化，中紀委和國務院內的反習勢力，包括趙樂際和中國國務院總理李克強派系暗地裡並非就毫無作為。長遠來看，中紀委絕對會就田奇莊的舉報採取行動。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110502