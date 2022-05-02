社會面清零尚未達成 上海領導層：要盡早實現

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（中央社台北2日電）中共上海市委書記李強今天在檢查防疫工作時說，上海要堅持「動態清零」不動搖，徹底擰緊疫情傳播水龍頭。而上海市領導層則說，要設法增加隔離房源，為「盡早實現社會面清零」奠定基礎。

上海市官方4月30日發布的疫情通報中指出，4月29日上海新增的本土確診病例均在隔離管控區域中被發現，在社區未發現新增病例。這一度被中國媒體普遍解讀為上海已「實現社會面清零」。

但在5月1日，上海市官方公布了新定義的「社會面基本清零」及「社會面清零」標準。而全市符合「社會面基本清零」者有奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀等6區，整個上海並未達到新定義的「社會面清零」。

澎湃新聞報導，李強在視察臨時隔離點施工現場時說，當前上海疫情防控仍處於「持續攻堅、不進則退的關鍵時期」。要堅決貫徹中共總書記習近平指示精神，堅持「動態清零」總方針不動搖。把既定的攻堅任務進行到底，把明確的防控措施落實到位，堅決徹底擰緊疫情傳播的水龍頭，全力以赴打贏這場疫情防控攻堅戰。

根據報導，在上海寶山區大場鎮一處保障性租賃住房改造為隔離用房的工程現場，「市領導」要求「一切工作往前趕」，集中隔離點越早投用，風險人員就能越早有效管控，疫情傳播的水龍頭就能越早擰緊。要想方設法增加供給，為「盡早實現社會面清零」奠定堅實基礎。（編輯：邱國強）1110502