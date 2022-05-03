習近平把資本發展掛鉤政治 學者：監管本質不變

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（中央社記者張淑伶北京3日電）中共總書記習近平日前針對資本議題發表講話，學者認為，這意味著官方短期不會再對大型企業頻繁出手監管，但想要「治理」資本的本質沒有變，甚至明確將其上升為政治問題。

據新華社，中共中央政治局4月29日進行第38次集體學習，主題是「依法規範和引導中國資本健康發展」。習近平強調，資本是重要生產要素，「在社會主義市場經濟條件下規範和引導資本發展，既是一個重大經濟問題、也是一個重大政治問題」。

習近平還強調，要設立「紅綠燈」，健全資本發展的法律制度、完善市場准入制度；要加強反壟斷和反不正當競爭監管執法；要「全面提升資本治理效能」；要深化監管體制機制改革等。

今年以來，中國經濟發展因各種內外因素低迷，外媒報導，中國近期將放鬆對科技行業的監管，希望業者能提振經濟。此時，習近平關於資本的講話引發關注。

中國人民大學經濟學院教授聶輝華告訴中央社記者，這篇講話讓期待官方在監管方面鬆手的人「樂觀又悲觀」，樂觀的是，政府可能不會再頻繁出手；悲觀的是，監管問題並沒有放鬆。

他說，習近平的講話中沒有談太多鼓勵發展，而是談到過去以來監管的合理性，這意味著官方只是在監管的力度上可能不再那麼重，「比如說，不會對企業意外罰款，不會再隨便取締某個行業」。

習近平將資本發展提升為「政治問題」，聶輝華認為，這可能是擔心龐大的資本和權力勾結，會影響政權安全，釋放的訊息是「資本不要染指權力，如果染指權力就是國家安全問題了」。

此外，官方以往在談到改革開放時強調「大膽試、大膽闖」，習近平這次在談到監管時指出，「法律法規沒有明確的，要按照『誰審批、誰監管，誰主管、誰監管』的原則落實監管責任」。也有人擔心，這可能會遏制創新。

現居美國的中國經濟社會學者何清漣表示，要理解習近平對資本的態度，要從他的出身與成長經歷兩方面出發。

她說，習近平出身於中共高幹家庭，對資本有天生的警惕與反感，但瞭解毛澤東時代的國困民窮狀態；他成長於鄧小平的改革開放時期，瞭解外資與私人資本對發展經濟的重要作用。也因此，習近平在對待非國有資本的態度上，始終存有利用之念，不可能真正尊重。

這次習近平講話提到，現階段，中國存在國有資本、集體資本、民營資本、外國資本、混合資本等各種形態資本，並呈現出規模顯著增加、主體更加多元、運行速度加快、國際資本大量進入等明顯特徵。

何清漣說，習近平表明自己不會像毛時代那樣，消滅私人資本與外資，「這算是對幾年來一直流傳的中共將推行『公私合營2.0版』的一次否定」，有讓私人資本和外資放心的意思。

習近平還提到「要正確處理資本和利益分配問題」，何清蓮解讀：資本可以拿走利潤，但中國不會再像江澤民與胡錦濤執政時期那樣，出現富可敵國的大資本家族，包括明天集團創辦人肖建華那樣為權貴洗錢的「超級白手套」。（編輯：曹宇帆）1110503