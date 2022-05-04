曾對經濟示警 中國分析師遭封號後離開國有銀行

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（中央社台北4日電）任職於交銀國際的中國知名經濟分析師洪灝日前在社交平台上的帳號都被註銷，疑似和他曾發表警惕資本外逃、封控防疫影響經濟的言論有關。近日中國國企交銀國企再證實，洪灝已經離職。

華爾街日報（The Wall Street Journal）3日引述交銀國際的一名發言人表示，洪灝已因個人原因請辭。

洪灝原為交銀國際董事總經理兼首席策略師、清華五道口紫荊商學院教授，歷任中國國際金融有限公司首席全球策略師和花旗集團全球市場策略師等，從事投資分析十數年。

4月30日起，他的微博帳號被封號，顯示被投訴違反法規；微信公眾號「洪灝的中國市場策略」也因違反「互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定」，被屏蔽所有內容。他的推特（Twitter）帳號介紹也改為「前交銀國際」，而官方3日證實他已離職。

洪灝之前曾發布報告，預測上證綜指可能會跌穿3000點，之後在4月下旬應證。他也曾指出中概股暴跌，是因監管對網路公司的打擊，並警告中美之間的監管糾紛，可能讓離岸上市公司股票估值進一步走低，要警惕資本外逃風險。

洪灝的推特也曾在3月31日發布一則上海封控抗疫的影片，標題寫著「上海：零活動，零GDP」。

華爾街日報報導，中國近期多名經濟分析師的網路言論都遭限制，除了洪灝外，還有中國東北證券的首席經濟學家付鵬，和北京私營股權投資公司「灃京資本」的基金經理吳悅風。

報導表示，中國的監管機構已警告，不要發表可能引發「聲譽事件」的觀點或評論。

2021年8月，中國國家互聯網信息辦公室曾宣布展開「清朗・商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類資訊」專項整治，要嚴懲唱衰唱空金融市場、歪曲解讀經濟政策等行為的金融新媒體。（編輯：沈朋達）1110504