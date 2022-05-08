為在港上市鋪路 字節跳動香港公司更名抖音集團

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（中央社台北8日電）字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為5月6日。外界推測，這個舉動是為在香港上市鋪路。

據財聯社「科創版日報」8日報導，從香港公司註冊處網站發現，字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司。字節跳動旗下其他數個公司也陸續更名為抖音。

另據國家企業信用資訊公示系統，北京字節跳動科技有限公司更名為北京抖音資訊服務有限公司。

一名消息人士表示，目前看來，抖音、今日頭條、西瓜視頻這些國內網路業務可能會一起打包上市。

字節跳動2021年在中國國內的廣告收入放緩；抖音電商業務則持續增長，TikTok（抖音國際版）廣告收入年均複合增長率達到300%。字節跳動2021年全年收入約為580億美元（約新台幣1.7兆元），年增長70%，增速較2020年放緩。

報導指出，2020年就有消息傳出字節跳動正研究分拆抖音赴香港上市，且與高盛等投行洽談上市安排，不過後續IPO進程沒有實質進展。2021年4月23日，字節跳動官方回應，經過認真研究後，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計畫。

今年4月25日，字節跳動任命新的首席財務官（CFO），由世達國際律師事務所高級合夥人高准出任，當時一封給全員信提到，高准與字節跳動的收購和融資專案多次合作，熟悉公司使命、文化、團隊和業務。外界將這些動作視作公司正重新考慮將抖音等國內業務獨立作為抖音集團赴港上市。

抖音是字節跳動旗下最為人熟知的產品之一。去年11月，字節跳動CEO梁汝波宣布成立6個業務板塊，包括抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。

抖音業務負責國內資訊和服務業務的整體發展，包括抖音、今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科及其他垂直服務業務；抖音、今日頭條這兩大核心產品貢獻了大部分字節跳動國內收入。

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浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林認為，抖音若選擇現在啟動上市，可能並非是最好時機；可等待市場在一個穩定估值時謀求上市，若現在強行上市，對於抖音估值恐難以樂觀。

他說，不管是港股或美股，現在的流動性都非理想；從內部來看，字節跳動內部要理順抖音和TikTok的關係，這兩個同類產品是否要整合上市，還是分拆成兩部分，未來如何解決同業競爭問題，都需要加以考慮。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110508