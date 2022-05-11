陳日君等遭捕 對華政策跨國議會聯盟籲立刻釋放

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）香港警方以違反國安法逮捕歌手何韻詩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人，對華政策跨國議會聯盟（IPAC）今晚發表聲明，呼籲立刻釋放這些人，並要求各國政府立刻對香港當局施以外交壓力要求放人。

對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）由橫跨五大洲超過200位跨黨派國會議員組成，聯盟關注主題是中共崛起對全球民主、安全秩序的挑戰。

IPAC晚間發表聲明譴責香港逮捕「612人道支援基金」信託人，包括陳日君、何韻詩、學者許寶強、知名律師吳靄儀及前立法會議員何秀蘭。

聲明指出，此次逮捕行動標誌著對香港僅存公民社會的鎮壓，進入了一個新的、令人極為憂慮的階段。被捕的5人，包括一名90歲的神職人員，在香港之外也享有盛名且受人尊敬。

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聲明指出，逮捕行動顯示，香港新任行政長官李家超已直接挑戰國際社會和國際法承諾予香港的自治權，國際社會若不回應，將向香港人民發出一個毀滅性信號：任何人都無法免受這項邪惡法律的影響，即使是具有國際地位的人。

IPAC呼籲立即釋放遭逮捕者，並呼籲各國政府對李家超和其他參與這些迫害的人，實施針對性制裁。聲明強調必須立即對香港當局施加外交壓力，並探索所有追究法律責任的途徑，「僅僅訴諸言詞已經不夠了。」（編輯：謝佳珍）1110511