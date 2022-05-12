美譴責港府逮捕何韻詩陳日君等 籲立即放人

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（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）香港警方以涉嫌「勾結外國勢力罪」，拘捕「612人道支援基金」信託人何韻詩、陳日君等5人。美國國務院發言人普萊斯今天強烈譴責並呼籲港府立即放人。美多位國會議員也譴責港府作為。

普萊斯（Ned Price）今天召開媒體例行簡報會，強烈譴責港府以國安法名義，逮捕榮休主教陳日君、歌手何韻詩、律師吳靄儀、嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強等人。

普萊斯表示，香港當局再次證明，他們會尋求任何必要手段扼殺異議，損害人們受保障的權利與自由。他呼籲港府立即釋放遭羈押人士，強調美方會持續與港人站在一起。

港媒報導，何韻詩、陳日君、吳靄儀和10日晚間在機場被捕的許寶強等4名「612人道支援基金」信託人陸續被港警逮捕後，在11日晚間獲得保釋，罪名都是涉嫌「勾結外國勢力罪」。另據獨立媒體報導，仍在服刑的前立法會議員何秀蘭，也因為身為該基金信託人，11日在獄中被捕。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）推文諷刺表示，中共帶給他的驚嚇永不止息，高齡90歲的陳日君等人因為支持人道援助基金被捕，「中國為何這麼怕畢生致力幫助中國人民的年邁主教？」

擔任美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）共同主席的民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）今天也發表聯合聲明，譴責港府作為。

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兩位主席表示，最新一輪逮捕行動，說明港府持續破壞保護法治、港人人權的機制，系統性鎖定公民團體，威脅以國安法名義對他們發動刑事調查與訴訟。他們呼籲世上所有愛好自由的人民加入譴責港府行列，包括以香港為家的國際企業。

他們也敦促聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet），針對港府任意拘捕香港泛民派人士的作為召開緊急討論會議，並親自走一趟香港，檢視香港是否履行「公民及政治權利國際公約」底下義務。（編輯：馮昭）1110512