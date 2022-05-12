暴雨來襲 香港不隨深圳等停課做法獲讚揚

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（中央社記者張謙香港12日電）中國華南地區近日出現暴雨，鄰近香港的深圳和珠海因此宣布中小學及幼兒園停課；同樣受暴雨侵襲的香港並未這樣做，卻受到輿論讚揚。

一股低壓氣流近日籠罩華南地區，令天氣惡劣，且帶來暴雨，香港天文台幾天前已提出警告，而香港自昨天起一直下雨，時勢頗大，但並未達到發出警告訊號的水平。

深圳、珠海和澳門這兩天也受暴雨襲擊，深圳新聞網報導，11日以來，當地已連續兩天出現全市性暴雨或局部特大暴雨，且降雨時間長及雨量大、影響範圍廣。

報導指出，直到今早7時30分，深圳平均雨量113毫米，最大累計雨量401.4毫米，當地不同地區已發出紅色或黃色預警訊號。

珠海同樣出現暴雨，今早雨量已達100毫米，預計未來強降雨範圍會繼續擴大，全市暴雨預警訊號已升級為紅色。

綜合大陸媒體報導，由於暴雨來襲，深圳中小學及幼稚園於12日及13日停課兩天；珠海為確保學生安全，全市高等院校、中小學和幼稚園也在停課。

星島日報今天發表社論指出，惡劣天氣來襲，澳門、深圳、珠海嚴陣以待，宣布停課，但香港卻不為所動，引起港人熱議港方應否跟隨周邊地區的決定。

社論指出，對於周邊地區因應暴雨來襲而提早宣布停課，港府卻沒有反應，港人最初是有微詞的，但家長們其後看到雨量不是想像般嚴重時，態度紛紛轉變，讚揚天文台這次準確預測天氣，沒有誤導教育局作出停課的錯誤決定。

社論表示，面對暴雨和颱風來襲，香港天文台是否跟隨周邊地區的做法，往往動輒得咎，若不跟隨，一旦出現嚴重暴雨，勢必被批反應遲緩；若予以跟隨，一旦天氣未如預期，又會招來反應過度、庸人自擾的批評。

因此，社論高度讚揚天文台這次依據科學數據行事，並未跟隨鄰近地區的停課做法。

社論並指出，澳門、珠海等地面對暴雨來襲，需要提前停課，可能與當地排水系統能力不足有關，一旦遇上傾盆大雨，老舊的排水系統因排水不暢，隨時出現淹水現象，嚴重影響交通。

但香港的排水系統已經提升，解決了以往暴雨來襲時出現的淹水問題，加上基建做得好，只要按照現行的暴雨機制行事，根本毋須仿效澳門、珠海的停課做法。（編輯：李雅雯）1110512